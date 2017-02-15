ТОП-5 депутатів, яких ловили на кнопкодавстві у січні 2017-го

Громадських рух "Чесно" оприлюднив прізвища народних депутатів, які були спіймані на не персональному голосуванні впродовж єдиного тижня роботи у січні 2017-го.

У січні на кнопкодавстві впіймали п’ятьох народних депутатів, йдеться у звіті "Чесно".

Всі вони кнопкодавили у перший же день після повернення із затяжних зимових засідань – 17 січня.

Четверо кнопкодавів до складу фракції "Блоку Петра Порошенка". Це: Ігор Побер, Гліб Загорій, Андрій Кіт (двічі) та Андрій Шинькович.

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Двічі спіймали на кнопкодавстві нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука, який вже встиг навіть розкаятись у скоєному.

До слова, у лютому вже також зафіксовані факти у кнопкодавства депутатів у Верховній Раді.