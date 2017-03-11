ТОП-5 корисних властивостей гіркого шоколаду

Гіркий шоколад – це чудове джерело антиоксиднатів та мінералів.

Усі знають про те, що чорний шоколад чудово покращує настрій та не шкодить фігурі. Однак про які ще властивості цих ласощів ми не знаємо.

Лікує серце

Регулярне вживання гіркого шоколаду бореться із серцево судинними захворюваннями. Дослідження доводять, що какао знижує ризик розвитку таких хвороб та позитивно впливає на серце і судини загалом.

Все тому, що в какао містяться поліфеноли і багато антиоксидантів.

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Запобігає інсульту

Вчені протягом десятиліть стежили за здоров’ям двох груп людей: ті, які регулярно вживали шоколад, та ті, хто від нього повністю відмовилися.

Звичайно, результати подібних досліджень не можна вважати однозначними. Однак у тих, хто їв багато шоколаду, є й інші загальні звички, які вплинули на низьку ймовірність інсульту.

Допомагає при кашлі

Вчені виявили, що шоколад зменшує кашель деколи ефективніше, ніж звичайні ліки від застуди.

Вони провели ряд досліджень та зрозуміли, що теобромін, який міститься в какао, знижує активність блукаючого нерва головного мозку, який і викликає кашель.

Змушує мозок працювати

Регулярне вживання якісного шоколаду покращує здатність аналізувати інформацію. Також він поліпшує абстрактне мислення та оперативну память.

Захист від сонця

Неочікувано, але саме в шоколаді, де мінімум 85% какао, цілком достатньо флавоноїдів, які захищають від шкідливого випромінювання.

Ефект значно підвищиться, якщо замість шоколаду їсти какао-боби. Там концентрація корисних речових набагато більша.