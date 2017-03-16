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ТОП-5 ліків, які вбивають сексуальне бажання

11:50, сьогодні 468 Читать новость на русском
Ліки, які знижують лібідо
Ліки, які знижують лібідо / chuthapdo.org.vn

Доктор медичних наук Джеймі Кнопман назвав 5 лікарських засобів, які знижують сексуальний потяг.

Пристрасть і потяг у парі зникають не лише з віком. Зниження лібідо у жінок та чоловіків часто пов'язане із прийомом певних ліків, передає Prevention.

Антидепресанти

Певні види антидепресантів (Целекса, Прозак, Золофт) підвищують рівень серотоніну або гормону щастя. Однак водночас вони можуть знижувати рівень лібідо і часом ускладнювати досягнення оргазму.

Відмовлятись від антидепресантів лише через секс не варто, адже депресія – більший ворог інтимного життя. Експерт радить займатись спортом, адже науково доведено, що фізична активність підвищує лібідо та перейти на такі ліки, які не відносяться до класу селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну.

Оральні контрацептиви

Один із численних побічних ефектів прийому протизаплідних таблеток – зниження лібідо. Жінки скаржаться на больові відчуття під час сексу та тривожність.

Не дарма, адже оральні контрацептиви підвищують рівень гормону глобуліну, який знижує рівень тостесторену і позначається на лібідо.

Антигістамінні препарати

Коли у людини алергія, то відсутність бажання зайнятись сексом часто пов'язують із постійним чханням та нежитю. Окрім цього ці ліки викликають постійну сонливість та втому.

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Насправді, знижувати лібідо можуть антигістамінні засоби, якими зазвичай боряться із алергією. Ці препарати висушують не тільки слизові носа, але і статевих органів.

Протисудомні засоби

Препарати фенітоїн (Дилантин) або карбамазепін (Тегретол) підвищують рівень гормону пролактину та можуть знижувати статевий потяг. Кнопман радить звернутись до лікаря, якщо прийом таких ліків дійсно руйнує інтимне життя.

Знеболювальні

Сильні знеболювальні так звані опіоїдны анальгетики знижують рівень тестостерону і тим самим знижують сексуальний потяг. Експерти переконують, що зняти біль можна і неопіоїдними препаратами, фізіотерапією чи навіть хірургічним втручанням.

Теги: Здорове життя LifeStyle Секс
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