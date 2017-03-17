ТОП-5 міст Європи, куди варто поїхати з дітьми під час весняних канікул

Вже невдовзі в українських школах розпочнуться весняні канікули. Це прекрасна пора, щоб відправитися разом з дитиною на відпочинок. В тому числі і закордон. Але як поїхати так, щоб подорож не виявилась надто затратною, та і самій дитині було цікаво та весело.

Копенгаген

Місто, де жив відомий у всьому світі казкар Ганс Крістіан Андерсен. Тут йому присвятили цілий музей. Щоправда, сучасні діти більше знають Данію, як країну, яка дала світові один з найпопулярніших конструкторів – Lego. Тут навіть є цілий тематичний парк – Legolend. Він розташований за 250 кілометрів від Копенгагена.

У самій же столиці Данії також чимало цікавинок для малих. Чого тільки вартий один з найстаріших парків розваг Тіволі. Його створили ще в середині ХІХ століття. Можна подивитися на королівський палац і дочекатися зміни почесної варти, яка відбувається опівдні.

А у музеї Гіннеса зібрана колекція світових рекордів.

Якщо ви хочете побачити якомога більше, то варто придбати "Копенгаген Кард" . Тим паче, що ціни в Копенгагені не з дешевих. У вартість картки входить проїзд на громадському транспорті, знижки в ресторанах і безкоштовне відвідування 75 пам’яток. Якщо дорослий купить собі таку картку, нею можуть користуватися ще двоє дітей.

Коштує Копенгаген карт – 51 євро на день, на 2 дні – 71 євро. Відвідини Legolend обійдуться дорослому у 359 датських крон – це майже 1400 гривень, дитячий білет на 100 гривень дешевший. Якщо купувати квитки наперед, вийде на гривень 100-200 дешевше.

Найвигідніше їхати у Legolend 1 квітня – у цей день ціни тут вдвічі дешевші.

Житло у Копенгагені дороге. Треба розраховувати як мінімум на 100 євро за ніч на трьох.

Амстердам

Його з певних причин вважають містом для дорослих. Але це помилка. З дітьми тут також є чим зайнятися. Навесні всі їдуть у столицю Нідерландів помилуватися тюльпанами. Можна взяти напрокат парний велосипед для дорослого і дитини і так пересуватися містом. Цікавою буде поїздка водними каналами міста на прогулянковому кораблі.

Можна побродити по музеях. Їх тут чимало. Музей Ван Гога познайомить з творчістю відомого нідерландського художника. А от в найстарішому у Нідерландах зоопарку створили музей мікробів, вірусів і бактерій. Тут можна поринути у невидимий світ мікроорганізмів.

Музей мореплавства припаде до душі тим, хто любить море і кораблі. Макети кораблів, інтерактивні елементи і можливість побродити по старенькому судні – такі пригоди сподобаються як малим, так і великим. Зі світом науки і технологій можна познайомитися у інтерактивному музеї Немо.

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Житло у Амстердамі недешеве – від 100 євро за ніч на трьох. Прогулянка водними каналами обійдеться у 14 євро. Вхід у музей Ван Гога – 18 євро, у музей мікробів – 14. Якщо захочете потрапити у музей мореплавства, готуйте 17 євро на дорослого, дітям до 5 років – вхід безкоштовний. Відвідати музей Немо коштує 16 євро.

Відень

Ціни тут значно приємніші, ніж у двох попередніх містах.

Варто проїхатися до музичного годинника Анкерур. Опівдні він показує усіх найвідоміших персонажів Австрії.

Відень називають музичною столицею Європи. Втім, відвідати оперу дитина навряд чи захоче. А от потрапити у Дім музики – їй точно буде цікаво. Це інтерактивний музей, де кожен поверх присвячений окремій темі.

Якщо збираєтеся навідатися у палац Шенбрун – одну з резиденцій австрійських імператорів, готуйтеся, що проведете там увесь день. Тут можна побачити, як жили королі. А дітям буде цікаво подивитися чим бавилися маленькі принци та принцеси чи відвідати музей карет. Є навіть зоопарк. До слова, він один з найстаріших у світі.

Житло у Відні можна знайти від 45 євро за ніч на трьох. Дитячий квиток у дім музики коштує 5 євро, дорослий – 11.

Якщо захочете відвідати Шенбрун і зоопарк – готуйте 7 євро на дитину і 15 на дорослого. Малюкам молодшим 6-ти років вхід безкоштовний.

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Берлін

Дуже дружнє місто до дітей. Якщо гарна погода – вирушайте у зоопарк. Він один з найбільших у Європі. А за кількості видів тварин займає перше місце у світі.

Якщо ваша дитина захоплюється динозаврами, вам точно треба потрапити у музей природознавства. Тут зберігається скелет найбільшого у світі динозавра.

Дуже цікавий дитячий музей Лабіринт. Втім, це скоріше величезний тематичний ігровий майданчик. Тут на яскравих експонатах, іграх і дослідах дітям пояснюють різні речі зі шкільної програми. Можна дізнатися, про письмо, читання, математику, моделювання та багато іншого.

У Берліні також є неймовірний музей техніки. Експозиції розділені на 4 частини – авіація, залізниця, кораблі та промисловість. Але найголовніше, що усі експонати можна рухати і навіть залізти, чи зайти усередину.

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Ціни на житло у Берліні досить демократичні. На трьох готуйте від 35 євро за ніч. Відвідини зоопарку обійдуться у 13 євро для дорослого і 6 з половиною для дитини. Вхід у музей природознавства – 6 євро з дорослого і 3 з половиною з дитини. Музей Лабіринт обійдеться у 4 євро, а музей техніки – 6.

Прага

Місто знає як вразити не лише дорослих, а й малих. Уявіть тільки, тут є цілий Дитячий острів на річці Влтаві. Уся його територія – суцільний ігровий майданчик – гойдалки, гірки, водні атракціони, фонтани. Приємний бонус – вхід сюди безкоштовний.

Якщо хочете відправитися у подорож на мільйони років назад – рушайте у парк динозаврів. Тут можна подивитися на скульптури доісторичних тварин, побачити палеонтологічний майданчик і 3D кіно.

Діти будь-якого віку точно будуть у захваті від королівства залізниць. Ви побачите мініатюрні залізниці Чехії – моделі потягів, ландшафти, міста.

Варто завітати і в один з найбільших музеїв іграшок у Європі. Тут зібрана неймовірна колекція плюшевих ведмедів, старовинних ляльок, різноманітні конструктори, залізниці та замки.

Вартість проживання у Празі стартує від 20 євро за ніч на трьох.

Відвідини парку динозаврів – 150 крон для дорослого. Якщо переводити у гривні – 158. За дітей треба заплатити 100. Вхід у королівство залізниць для дорослого 200 крон, для дітей – 120 крон. Музей іграшок обійдеться у 60 крон для дорослого і у 30 для дітей.

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