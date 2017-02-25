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Топ-5 сервісів від Google, про які ви не знали

11:47, сьогодні 1341
Логотип Google
Логотип Google / blogs.reuters.com

Компанія Google поділилась прихованими можливостями своєї пошукової системи.

Співробітники Google зазначили, що більшість користувачів пошуковика і не підозрюють про наявність корисних функцій, пише "АН".

Для любителів мистецтва існує Google Art Project. Функція дозволяє насолодитися рідкісними колекціями картин з найбільших музеїв світу.

Для книгоманів буде корисною nGrams, яка веде пошук по текстах книг. Також сервіс показує динаміку популярності видання лише по одній фразі.

Функція Smart Pins допоможе згадати забутий курс шкільної географії. А шанувальників астрології потішить сервіс Google Sky.

Leo дозволяє бажаючим повернутися у дитинство. За допомогою цього сервісу можна збирати кубики конструктора, не відходячи від монітора. Також можна розкинути пасьянс або зіграти у славетні "хрестики-нулики".

Читайте також: В Google Maps з'явилась нова функція

Теги: LifeStyle Google освіта
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