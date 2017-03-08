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ТОП-5 порад, як пережити перехід на літній час

23:17, 7 березня 498 Читать новость на русском
Перехід на літній час
Перехід на літній час / ЕРА

Перехід із зимового на літній час відбудеться у ніч з 25-го на 26-те березня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 3 годині ранку.

Та перехід з зимового на літній час і навпаки зазвичай провокує чергову порцію стресу. Особливо на літній, оскільки прокидатись доведеться на годину раніше.

Тож, щоб подолати часові зміни було легше, варто вдатися до кількох простих кроків, пише "НВ".

Харчування

Як не крути, але неправильне харчування – для організму стрес, а зі зміною часу – подвійний. Оскільки переходу на літній час не уникнути, зменшіть хоча б стресове навантаження на ваш організм – харчуйтесь здоровою, поживною їжею.

Зокрема, фахівці рекомендують жирну і гостру їжу, солодощами бажано не зловживати. Деякі медики рекомендують пити зелений чай, як засіб підтримки організму в тонусі.

via GIPHY

Прогулянки

Хоча б за тиждень до переведення стрілок на літній час влаштовуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі.

via GIPHY

Зменшіть навантаження

Постарайтеся знизити навантаження і стрес на роботі напередодні переведення годинника, і перші тижні опісля. Дайте вашому організму пристосуватися до нового розпорядку дня.

За даними дослідників з США, у перші дні після переходу на літній час на виробництвах зростає кількість нещасних випадків на 5%.

via GIPHY

Не сідайте за кермо

Науковці стверджують, що це неабияк важливо, адже за статистикою на наступний день після переходу на літній час різко зростає кількість ДТП. Тож бережіть себе і оточуючих, спробуйте утриматись на кілька днів від поїздок автомобілем.

via GIPHY

Лягайте раніше

Якщо за тиждень до переведення годинника постараєтесь лягати спати раніше – це дасть вашому організму час адаптуватися до змін у розпорядку дня. А якщо маєте можливість – корисним у цей період буде ще й денний сон.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Поради Здоров'я Здорове життя
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