Топ-5 причин не лягати в ліжко зі смартфоном

Смартфони і планшети давно довели людству свою користь. Однак ваша ліжко - "священне" місце, куди їм слід закрити доступ. Наводимо 5 прикладів, як сон з гаджетами псує здоров'я і настрій.

Про це повідомляє Headinsider.

Холодне світло екрану збиває ваші біоритми

Планшети, ноутбуки та смартфони з LED- і LCD-дисплеями – джерела холодного штучного світла, яке сприймається мозком, як настання ранку. Перевіряючи Facebook або читаючи перед сном книгу, ми сигналізуємо організму, що пора прокидатися. Збій біологічного годинника загрожує не тільки безсонням, але і раптовим нічним голодом, а це – прямий шлях до ожиріння.

Новини викликають у вас залежність і тривогу

Стрічки соціальних мереж – нескінченні. Боячись втратити щось важливе, ми поглинаємо тонни непотрібної інформації. В результаті у нас складається враження, що цьому світу невдовзі настане кінець, і замість спокійного сну ми обдумуємо всі можливі варіанти апокаліпсису.

Ви довго лежите в незручній позі

Ситуація, знайома кожному: щоб читати з телефону, нам доводиться приймати неймовірні пози, терпіти біль у м'язах і суглобах. Впізнаєте себе? Тоді не дивуйтеся, що вранці відчуваєте себе розбитим. Ще один варіант розвитку подій – телефон вислизає з рук і падає прямо на обличчя. Це справді боляче.

Очікування повідомлень або лайків не дає вам заснути

Лайки в соціальних мережах – емоційний допінг для більшості людей. Вони тішать самолюбство і зміцнюють почуття власної значущості, тому ми так любимо, коли наші фотографії і пости коментують і хвалять. Не можна сказати, що це говорить про шкоду телефону, однак жертвувати нічним відпочинком заради віртуальної похвали – погана ідея. Перед сном відкладайте смартфон, попередньо відключивши звук повідомлень.

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Телефон може стати причиною сварки з коханою людиною

Весь день не випускаючи телефон з рук, жінки і чоловіки тягнуть його в ліжко, приділяючи віртуальному світу всю свою увагу. Таке небезпечне захоплення може викликати у вашої половинки цілий ряд незручних питань: невже у вас хтось з'явився? Невже він/вона вас більше не цікавить? І дійсно, час, витрачений на читання новин і коментарів, краще приділити коханій людині: довірлива розмова або секс – набагато приємніше і корисніше.