  • укр
  • рус
01:00
21 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Москва хоче повернути піонерів. В Росії обрали місце для гей-параду
Вєсті Кремля
21:43, 20 січня
Вєсті.UA. Як виглядає
Вєсті.UA
19:41, 20 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 23:00: Що стало причиною смерті солдата на полігоні. Росія без Roshen
Випуск новин
00:37, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Топ-5 причин не лягати в ліжко зі смартфоном

00:55, сьогодні 132
В ліжку зі смартфоном
В ліжку зі смартфоном / Так просто

Смартфони і планшети давно довели людству свою користь. Однак ваша ліжко - "священне" місце, куди їм слід закрити доступ. Наводимо 5 прикладів, як сон з гаджетами псує здоров'я і настрій.

Про це повідомляє Headinsider.

Холодне світло екрану збиває ваші біоритми

Планшети, ноутбуки та смартфони з LED- і LCD-дисплеями – джерела холодного штучного світла, яке сприймається мозком, як настання ранку. Перевіряючи Facebook або читаючи перед сном книгу, ми сигналізуємо організму, що пора прокидатися. Збій біологічного годинника загрожує не тільки безсонням, але і раптовим нічним голодом, а це – прямий шлях до ожиріння.

Новини викликають у вас залежність і тривогу

Стрічки соціальних мереж – нескінченні. Боячись втратити щось важливе, ми поглинаємо тонни непотрібної інформації. В результаті у нас складається враження, що цьому світу невдовзі настане кінець, і замість спокійного сну ми обдумуємо всі можливі варіанти апокаліпсису.

Ви довго лежите в незручній позі

Ситуація, знайома кожному: щоб читати з телефону, нам доводиться приймати неймовірні пози, терпіти біль у м'язах і суглобах. Впізнаєте себе? Тоді не дивуйтеся, що вранці відчуваєте себе розбитим. Ще один варіант розвитку подій – телефон вислизає з рук і падає прямо на обличчя. Це справді боляче.

Очікування повідомлень або лайків не дає вам заснути

Лайки в соціальних мережах – емоційний допінг для більшості людей. Вони тішать самолюбство і зміцнюють почуття власної значущості, тому ми так любимо, коли наші фотографії і пости коментують і хвалять. Не можна сказати, що це говорить про шкоду телефону, однак жертвувати нічним відпочинком заради віртуальної похвали – погана ідея. Перед сном відкладайте смартфон, попередньо відключивши звук повідомлень.

Читайте також: Чи можна заряджати смартфон усю ніч: експерти розвіяли популярний міф

Телефон може стати причиною сварки з коханою людиною

Весь день не випускаючи телефон з рук, жінки і чоловіки тягнуть його в ліжко, приділяючи віртуальному світу всю свою увагу. Таке небезпечне захоплення може викликати у вашої половинки цілий ряд незручних питань: невже у вас хтось з'явився? Невже він/вона вас більше не цікавить? І дійсно, час, витрачений на читання новин і коментарів, краще приділити коханій людині: довірлива розмова або секс – набагато приємніше і корисніше.

Теги: Поради Здорове життя смартфон Здоров'я мобільні пристрої LifeStyle
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Рейганомика = трампономика, или От любви до ненависти
20 січня, 22:40 Рейганомика = трампономика, или От любви до ненависти
Володимир Співаковський 501
Інавгурація Трампа, закриття фабрики
20 січня, 22:11 Інавгурація Трампа, закриття фабрики "Рошен" у Росії, – головне за добу
681
Сімейний лікар: що вам варто знати про новації в українські медицині
20 січня, 20:01 Сімейний лікар: що вам варто знати про новації в українські медицині
Яніна Ткачук 2 1984
Що Трамп прийдешній нам готує?
20 січня, 19:00 Що Трамп прийдешній нам готує?
Борис Немировський 735
Обіцянки чи цяцянки? Що з обіцяного виконав Порошенко
20 січня, 16:18 Обіцянки чи цяцянки? Що з обіцяного виконав Порошенко
12 13017
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук