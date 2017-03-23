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ТОП-5 продуктів, які провокують целюліт

18:21, сьогодні 591 Читать новость на русском
Целюліт
Целюліт / diagnoz.net.ua

Окрім косметичних процедур, аби позбавитись від целюліту варто переглянути свій раціон.

Щоб убезпечити себе від появи целюліту, найкраще просто правильно харчуватись та старатись не вживати ці продукти.

Білий цукор

Всі продукти та страви, у складі яких міститься білий цукор, мають високий глікемічний індекс. Така їжа швидко підвищує рівень цукру в крові та пізніше перетворюється в підшкірний жир. Окрім цього білий цукор дуже шкідливий для організму. Краще замінити його медом.

Кава і чорний чай

Є теорія, що кофеїн прискорює процес спалювання жиру, але це не зовсім так. В напоях він втрачає усі свої корисні властивості та починає працювати навпаки: сповільнює виведення води та її рух в організмі.

Сіль

Сіль затримує воду в організмі та перешкоджає її нормальній циркуляції. Саме через це жирові клітини стаються більшими, а цилюліт все помітнішим.

Алкоголь

Міцні напої стимулюють наше тіло виробляти більше жіночих гормонів, які впливають на тип та кількість жирових відкладень. Це, знову ж таки, може затримувати рідину в організмі та робить целюліт помітнішим.

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Напівфабрикати

В продуктах швидкого харчування дуже багато різних ароматизаторів, консервантів, фарбників та шкідливих жирів та соди. Все це успішно відкладається в організмі та на стегнах.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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