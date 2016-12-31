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ТОП-5 "зрад" 2016 року за версією 24-го каналу

19:10, сьогодні 1519 Читать новость на русском
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Українці небайдужі до критики влади. Інколи, вона буває незаслуженою. Однак в 2016 році були події, які інакше, як "зрада" назвати не можна. До вашої уваги топ-5 подій року, які викликали найбільше обурення суспільства.

5. Поразка збірної з футболу на Євро-2016

На останньому місці у нашій п'ятірці подія не політична, однак проігнорувати її не можна. Бо чоловіча половина населення через неї гнівалися та сумувала одночасно кілька місяців – це виступ української збірної з футболу на Євро-2016. Національна команда України – єдина серед учасників турніру - не забила жодного голу. Особливо вболівальників розлютила поразка гравцям Північної Ірландії.

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4. Тарифи

Перші місяці звістки про підняття цін на комунальні послуги українці активно панікували. Навесні цього року це здавалось найбільшою "зрадою".

Натомість за даними соціологічного опитування на сайті 24 каналу – тарифи дописувачі поставили на 4 місце. Втім, для деяких політиків тема тарифів стала виграшним аргументом для просування власного піару.

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3. Заяви Надії Савченко

Експерти центру Розумкова на основі власних соцдосліджень, основним розчаруванням року для суспільства назвали Надію Савченко. Після лояльних до ватажків терористичних "ДНР" та "ЛНР"заяв, президентський рейтинг Савченко впав з 10 до 2 відсотків. Відвідувачі ж сайту 24 каналу поставили Савченко на 3 місце.

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2. Шокуючі декларації

Тут опинились скандальні декларації українських чиновників. Мільйони готівки, 700 квартир на 2 братів, картини Пікассо, і навіть власні церкви. Українці відчули себе пограбованими, бо вважають, що це все на гроші платників податків.

1. Офшори Порошенка

І фаворитом "зрад" стали офшори українського президента. Гарант запевняв, через офшор на Віргінських островах передав компанію Рошен трастовому фонду "Ротшильд".

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Хоча зрозуміло, що на формування громадської думки вплинули і невиконані президентські обіцянки. 56% довіри до Петра Порошенка в момент його обрання, за 2 роки перетворились на менш як 10%.

24 канал бажає українцям, щоб список перемог і державних і особистих в новому році був довшим за список зрад і поразок.

Якщо ви ще не проголосували за головну "зраду" року, ще маєте таку можливість!

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Підсумки 2016 року Надія Савченко е-декларування
Джерело: 24 Канал
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