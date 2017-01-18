  • укр
  • рус
21:29
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 20:00: Звинувачення на адресу Савченко. Львів потопає у смітті
Випуск новин
20:56, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

ТОП-8 причин ДТП в Україні (Інфографіка)

21:00, сьогодні 220 Читать новость на русском
Кожна 4 ДТП в Україні зафіксована в Києві
Кожна 4 ДТП в Україні зафіксована в Києві / 24 Канал

У 2016 році в Україні зафіксовано понад 154 тисячі дорожньо-транспортних подій – це на 11% більше, аніж у 2015 році. Загалом щодоби в нашій країні траплялось 422 ДТП.

Про це свідчать дані Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції "102" Нацполіції України, оприлюднені на сайті Управління безпеки дорожнього руху.

Як випливає з даних, незважаючи на суттєвий ріст загальної кількості ДТП, випадків, у яких постраждали люди, майже не побільшало – 25 547 проти 25 493 у 2015-му. Більше того, кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, зменшилась з 4 до майже 3,2 тисячі.

"Лідером" за кількістю ДТП, очікувано, є Київ – кожна четверта аварія траплялась саме у столиці. Найменше ж ДТП зафіксовано на Луганщині.

Головними причинами ДТП, як і минулого року, залишається перевищення безпечної швидкості, порушення правила маневрування та водіння у нетверезому стані.

Читайте також: Відомий поет просить допомоги в розслідування смертельного ДТП, де загинули його родичі

Теги: Україна Публікації Інфографіка Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Опублікували фото масштабної пожежі у багатоповерхівці у Дніпрі
 сьогодні , 10:07
Обвал гуртожитку у Чернігові: як виглядає місце трагедії
 13 грудня 2016 , 08:48
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук