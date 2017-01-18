ТОП-8 причин ДТП в Україні (Інфографіка)

У 2016 році в Україні зафіксовано понад 154 тисячі дорожньо-транспортних подій – це на 11% більше, аніж у 2015 році. Загалом щодоби в нашій країні траплялось 422 ДТП.

Про це свідчать дані Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції "102" Нацполіції України, оприлюднені на сайті Управління безпеки дорожнього руху.

Як випливає з даних, незважаючи на суттєвий ріст загальної кількості ДТП, випадків, у яких постраждали люди, майже не побільшало – 25 547 проти 25 493 у 2015-му. Більше того, кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, зменшилась з 4 до майже 3,2 тисячі.

"Лідером" за кількістю ДТП, очікувано, є Київ – кожна четверта аварія траплялась саме у столиці. Найменше ж ДТП зафіксовано на Луганщині.

Головними причинами ДТП, як і минулого року, залишається перевищення безпечної швидкості, порушення правила маневрування та водіння у нетверезому стані.

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