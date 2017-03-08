Топ-9 порад для тих, хто втратив впевненість у собі

Відновити втрачену позитивну самооцінку непросто, але можливо.

Forbes переконує, що відновити віру у себе можна дослухавшись до простих порад.

Полюбіть природу

Прогулянки на природі чудово впливають на наше самопочуття. До слова, ви можете обрати той вид активностей на свіжому повітрі, який вам найбільше до вподоби – це і їзда на велосипеді, і пробіжки, і невеликий пікнік чи повернення з роботи пішки.

Знайдіть групу підтримки

Згадайте про близьких людей, які здатні вас підтримати і вірять у ваші сили. Їхня компанія додасть вам впевненості у ваших силах та наповнить відчуттям щастя.

Очистіть простір

Викиньте увесь мотлох! Переберіть свої речі – залиште тільки те, що приносить вам задоволення. Віддай на благочинність одяг, який ви не любите, книжки, які ви не читатимете і так далі.

Наводячи лад у домі і викидаючи все, що не любите, ви зрозумієте, що вам потрібно і чим ви хочете займатися далі.

Вийдіть з дому

Коли у вас на душі все погано не закривайтеся вдома – вийдіть на каву, зустріньтеся з друзями чи людьми зі спільними інтересами. Вам потрібні свіжі ідеї! Не сидіть увесь день у моніторі переглядаючи сотні вакансій. Робіть це вміру.

Творіть

Малюйте, навіть якщо ви не природжений митець, танцюйте, співайте, грайте, ліпіть – займіться будь-якою творчістю. Згадайте, що ви живете!

Поговоріть з собою

У подавленому стані погані думки просто таки не дають нам спокою – вони твердять, що ми гірші, безкорисні. Дайте їм бій! Поговоріть з собою, наведіть аргументи і поставте цілі. Наприклад, якщо вас звільнили, то заплануйте знайти кращу роботу аніж стара, адже у вас тепер вища планка.

Візуалізуйте ваші бажання

Знайдіть місце, де вас ніхто не тривожитиме, і спробуйте намалювати бажання, яке ви прагнете реалізувати наступним.

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