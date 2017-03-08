Топ-9 порад для тих, хто втратив впевненість у собі

Відновити втрачену позитивну самооцінку непросто, але можливо.
Forbes переконує, що відновити віру у себе можна дослухавшись до простих порад.
Прогулянки на природі чудово впливають на наше самопочуття. До слова, ви можете обрати той вид активностей на свіжому повітрі, який вам найбільше до вподоби – це і їзда на велосипеді, і пробіжки, і невеликий пікнік чи повернення з роботи пішки.
Згадайте про близьких людей, які здатні вас підтримати і вірять у ваші сили. Їхня компанія додасть вам впевненості у ваших силах та наповнить відчуттям щастя.
Викиньте увесь мотлох! Переберіть свої речі – залиште тільки те, що приносить вам задоволення. Віддай на благочинність одяг, який ви не любите, книжки, які ви не читатимете і так далі.
Наводячи лад у домі і викидаючи все, що не любите, ви зрозумієте, що вам потрібно і чим ви хочете займатися далі.
Коли у вас на душі все погано не закривайтеся вдома – вийдіть на каву, зустріньтеся з друзями чи людьми зі спільними інтересами. Вам потрібні свіжі ідеї! Не сидіть увесь день у моніторі переглядаючи сотні вакансій. Робіть це вміру.
Малюйте, навіть якщо ви не природжений митець, танцюйте, співайте, грайте, ліпіть – займіться будь-якою творчістю. Згадайте, що ви живете!
У подавленому стані погані думки просто таки не дають нам спокою – вони твердять, що ми гірші, безкорисні. Дайте їм бій! Поговоріть з собою, наведіть аргументи і поставте цілі. Наприклад, якщо вас звільнили, то заплануйте знайти кращу роботу аніж стара, адже у вас тепер вища планка.
Знайдіть місце, де вас ніхто не тривожитиме, і спробуйте намалювати бажання, яке ви прагнете реалізувати наступним.
Читайте також: ТОП запахів, які чудово піднімають настрій