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Топ-10 найпопулярніших хештегів Instagram

18:46, сьогодні 414 Читать новость на русском
Рейтинг хештегів у Instagram
Рейтинг хештегів у Instagram / Фото з вільних джерел

У відомій соціальній мережі Instagram вивели рейтинг найпопулярніших хештегів серед користувачів.

В соцмережі вивели рейтинг хештегів, які найчастіше використовують прихильники Instagram, повідомляє Independent. Список на 90% складається з англомовних слів. Лише один хештег, що увійшов у десятку найпопулярніших, в перекладі з португальської означає "гарного дня".

Топ-10 найпопулярніших хештегів

1. #GOODMORNING

2. #WORK

3. #GOODNIGHT

4. #MOOD

5. #HAPPYBIRTHDAY

6. #TBT

7. #LOVE

8. #HOME

9. #BOMDIA

10. #RELAX

Читайте також: В Instagram тепер можна відповідати на stories за допомогою фото та відео

Окрім цього, в Instagram склали список міст, які найчастіше потрапляють до історії соцмережі. Перше місце в цьому рейтингу посіла Джакарта, що в Індонезії.

City sky ?? . . . . . #photography #cityscape #jakarta #indonesia #city #architecture #sky

Допис, поширений Rakha Yuzartama (@thisisrakha)

На другому місці опинилось бразильське Сан-Паулу.

#KommenteNaRua #centrosp #centros #Anhangabaú #rua #street #urbano #fotografiaderua #streetart #Kommente #clipe #música #rapmusic

Допис, поширений Kommente Na Rua (@kommente)

Бронзу отримав Нью-Йорк. Четверте і п'яте місце в рейтингу розділили Лондон та Мадрид.

Теги: LifeStyle Соцмережі Рейтинги Instagram
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