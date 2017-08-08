Топ-10 найпопулярніших хештегів Instagram

У відомій соціальній мережі Instagram вивели рейтинг найпопулярніших хештегів серед користувачів.

В соцмережі вивели рейтинг хештегів, які найчастіше використовують прихильники Instagram, повідомляє Independent. Список на 90% складається з англомовних слів. Лише один хештег, що увійшов у десятку найпопулярніших, в перекладі з португальської означає "гарного дня".

Топ-10 найпопулярніших хештегів

1. #GOODMORNING

2. #WORK

3. #GOODNIGHT

4. #MOOD

5. #HAPPYBIRTHDAY

6. #TBT

7. #LOVE

8. #HOME

9. #BOMDIA

10. #RELAX

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Окрім цього, в Instagram склали список міст, які найчастіше потрапляють до історії соцмережі. Перше місце в цьому рейтингу посіла Джакарта, що в Індонезії.

На другому місці опинилось бразильське Сан-Паулу.

Бронзу отримав Нью-Йорк. Четверте і п'яте місце в рейтингу розділили Лондон та Мадрид.