Топ-10 найпопулярніших хештегів Instagram

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У відомій соціальній мережі Instagram вивели рейтинг найпопулярніших хештегів серед користувачів.
В соцмережі вивели рейтинг хештегів, які найчастіше використовують прихильники Instagram, повідомляє Independent. Список на 90% складається з англомовних слів. Лише один хештег, що увійшов у десятку найпопулярніших, в перекладі з португальської означає "гарного дня".
Топ-10 найпопулярніших хештегів
1. #GOODMORNING
2. #WORK
3. #GOODNIGHT
4. #MOOD
5. #HAPPYBIRTHDAY
6. #TBT
7. #LOVE
8. #HOME
9. #BOMDIA
10. #RELAX
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Окрім цього, в Instagram склали список міст, які найчастіше потрапляють до історії соцмережі. Перше місце в цьому рейтингу посіла Джакарта, що в Індонезії.
На другому місці опинилось бразильське Сан-Паулу.
Бронзу отримав Нью-Йорк. Четверте і п'яте місце в рейтингу розділили Лондон та Мадрид.