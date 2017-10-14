Топ-10 пісень до Дня захисника України
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14 жовтня в Україні відзначають День захисника. Започаткували його з часу російської агресії в Криму та на Донбасі на свято Покрови Пресвятої Богородиці, яку українські козаки вважали своєю заступницею.
Пропонуємо Вам підбірку пісень з нагоди свята.
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Джерело: 24 Канал
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