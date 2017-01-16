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Топ фітнес-зірок, які надихають піти у спортзал

21:09, сьогодні 975 Читать новость на русском
Топ фітнес-зірок, які надихають піти у спортзал

У мережі шалену популярність отримали дівчата, які активно займаються спортом та пропагують здоровий спосіб.

Видання Іvona слало рейтинг топ-5 фітнес-зірок, які мотивують записатися у спортзал.

Ізабель Гулар

Бразильська модель і амбасадор бренду Nike, без якої не обходиться жодне шоу Victoria's Secret. У своєму Instagram Ізабель ділиться відеороликами, де розповідає, як правильно робити ту чи іншу вправу.

#BodyByIza Mode???! 30 days until #VSFashionShow ! 30 dias até o desfile da @victoriassecret !! Vamos lá #BodyByIza #nyc #morning #run #brooklinbridge #motivation #focus #dedication

Світлину опубліковано користувачем Izabel Goulart (@izabelgoulart)

Дженніфер Форрестер

Дженніфер Форрестер разом зі своєю подругою Кайса Карань розробила спеціальну програму для парних тренувань. Також нещодавно Дженніфер народила дитину, тому на її сторінці також є вправи для молодих мам.

Місті Коупленд

Мислі Коуплен вдалося стати примою в американському балеті. У дитинстві дівчину не брали в трупи через її статуру, однак завдяки силі волі Коупленд стала солісткою балету.

#Repost @henryleutwyler ・・・ Let's end the year with beauty. HAPPY NEW YEAR everyone and all my respect and ✌?to you Misty @mistyonpointe ? #2017 #mistycopeland

Світлину опубліковано користувачем Misty Copeland (@mistyonpointe)

Мессі Аріас

Персональний тренер Мессі Аріас отримала популярність в Instagram. Аріас продовжує займатися фітнесом навіть під час вагітності.

Емілі Скай

Емілі Скай своїй сторінці ділиться відеороликами своїх тренувань, корисними порадами та how-to-do вправами.

Don't like my muscles? Well you can KISS MY BICEPS!!??? . When I first started lifting I started feeling better and more confident than ever. The people around me, many of my friends and family were saying negative things about how I looked and said I was "taking it too far". - At first these criticisms upset me, but then I stopped listening to them and started living for me. I soon realized that the only opinion that is truly worth listening to is my own. If you want to lift weights then do it. If you want to get big and muscly the go for it. If you want to run and get faster then do it. If you want to dance then do it. Stop living (or NOT living) to please others and start living to please YOU! . "Kiss my biceps" means I'm doing what makes me happy, if you don't like it you can kiss my biceps. T A G me in your bicep flexed pics so I can see! ? . . Programs??in bio! SC: emilyskyefit @emilyskyefitness @emilyskyebeauty Outfit: @reebok @reebokwomen . . .

Відео, опубліковане користувачем Emily Skye - Health & Fitness (@emilyskyefit)

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
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