Топ фітнес-зірок, які надихають піти у спортзал

У мережі шалену популярність отримали дівчата, які активно займаються спортом та пропагують здоровий спосіб.

Видання Іvona слало рейтинг топ-5 фітнес-зірок, які мотивують записатися у спортзал.

Ізабель Гулар

Бразильська модель і амбасадор бренду Nike, без якої не обходиться жодне шоу Victoria's Secret. У своєму Instagram Ізабель ділиться відеороликами, де розповідає, як правильно робити ту чи іншу вправу.

Дженніфер Форрестер



Дженніфер Форрестер разом зі своєю подругою Кайса Карань розробила спеціальну програму для парних тренувань. Також нещодавно Дженніфер народила дитину, тому на її сторінці також є вправи для молодих мам.

Місті Коупленд



Мислі Коуплен вдалося стати примою в американському балеті. У дитинстві дівчину не брали в трупи через її статуру, однак завдяки силі волі Коупленд стала солісткою балету.

Мессі Аріас



Персональний тренер Мессі Аріас отримала популярність в Instagram. Аріас продовжує займатися фітнесом навіть під час вагітності.

Емілі Скай



Емілі Скай своїй сторінці ділиться відеороликами своїх тренувань, корисними порадами та how-to-do вправами.