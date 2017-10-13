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Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск: учасники засвітили сідниці на червоній доріжці

21:55, сьогодні 304 Читать новость на русском
Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск
Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск

Четвертий сезон "Топ-модель по-українськи" стартував 1 вересня. Новий сьомий випуск "Топ-моделі по-українські" глядачі побачили 13 жовтня. У проекті вже 14 учасників змагалися за участь у шоу в складних завданнях.

Проект "Топ-модель по-українськи" 4 сезон уже покинули 6 учасників – Карина Крилюк, Дмитро Заболотський, Ірина Симчич, Владислав Дунаєв, Михайло Кухарчук, який вирішив самостійно піти з проекту та Настя Панова.

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Моделі у спідньому пройшлися по червоній доріжці

Головна тема цього тижня – підтримувати власний імідж. Що постили учасники в Іnstagram до проекту? Насправді не дуже пристойні та якісні фото. Експерт Сергій Нікітюк на їх же прикладах показав, які знімки не треба викладати у мережу.

Сторінка Макса Сосновського у соцмережі вразила усіх: у його профілі було фото з моделінгу і подорожей по всьому світу, зокрема, з Мадриду. Хоч хлопець створив образ бідного вчителя фізкультури.

Такий подвійний стиль Макса роздратував учасників. Між ним і Реваном Палюхом навіть виникла сутичка і словесна перепалка.

Перше завдання полягало у тому, щоб під час дефіле гідно тримати обличчя. Хлопцям видали стригни і такого вони не очікували. Тим паче, що моделі мали пройти по червоній дорожчі, триматися на подіумі і не вестися на провокації журнвлістів.

Чудово з цим завданням справився Самвел Туманян, він не розгубився і коректо відповідав на питання. Також зіркою червоної доріжки була Олена Феофанова, дівчина навіть затанцювала тверк. Органічно себе відчували Вікторія Рогальчук та Данило Золотов.

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Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск: Самвел Туманян

Танцюй так, наче тебе ніхто не бачить

Друге правило цього тижня – будь комунікабельним! На одному із завдань моделям дали важливий урок, який навчив їх толерантності.

Учасники модельного реаліті мали встановити контакт та поєднатися у танці з партнерами, які не чують.

Найкраще затанцювала Анастасія Гладченко, це не дивно, адже дівчина професійно займалася гімнастикою.

Як вам випробування «Танок із невидимкою»? #новийканал #топмодельпоукраїнськи #тмпу #ukrainiannexttopmodel

Допис, поширений Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск: Олена Феофанова

Let’s Dance️ #ukrainiannexttopmodel #untm #новийканал #тмпу #топмодельпоукраїнськи #нарівних

Допис, поширений Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Як не впасти обличчям у сміття

Моделі, ті особистості, з яких беруть приклади. Тому третє правило цього тижня – будь на виду.

Кожен учасник команди одягнув костюм з нетрадиційних і матеріалів мав зібрати сміття у цей костюм. Хто більше зібрав, той і переміг!

Учасники модельного реаліті навіть побилися за сміття та крали один в одного пакети з відходами.

За результатом цього конкурсу імунітет отримала Віка Рогальчук.

Аріна Любітєлєва повернулася у "Топ-моделі по-українськи"

Четверте правило – будь епатажним! Учасники мали показати щось незвичне, хоч були у стилі офісного планктону.

У четвертий сезон "Топ-моделі по-українськи" повернулася учасниця другого сезону Аріна Любітєлєва.

Разом з Костею Боровським Аріна судила дефіле учаснику шоу. Сергей Пістрий (Стоун) буквально зрозумів завдання завоювати її серце і поліз цілуватися.

А Самвел розламав ноутбук на дрібні кусочки.

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск: Сергей Пістрий (Стоун)

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск: Сергей поцілував Аріну

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск

У шоу повернули "бої за життя": аналізуючи роботу моделей за минулий тиждень, експерти визначили двох найслабших учасників. У сьомому випуску ними стали Максим Сосновський та Єлизавета Доронько. У результаті поєдинку покинула проект Ліза.

"Топ-модель по-українськи" – це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

У проекті три експерти, кожен з яких гуру в своїй сфері. Вони організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Наставниками в четвертому сезоні "Топ-модель по-українськи" стали – Соня Плакидюк, Костя Боровський і Сергій Нікітюк.

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 4 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічова. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск дивитися онлайн: експерт викрив таємниць учасника шоу:

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск дивитися онлайн: чуттєвий контемп, який нікого не залишить байдужим:

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск дивитися онлайн: імунітет за сміття. Хто ж його отримає?

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск дивитися онлайн: Аріна Любітєлєва повернулася у шоу:

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск дивитися онлайн: учасники не мають права на помилку:

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск дивитися онлайн: хто покинув проект:

Теги: Новини України LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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