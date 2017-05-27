ТОП найнезвичніших мостів світу

Мости – це один із найстаріших винаходів людини. Раніше це були просто колоди, які з'єднували два береги, зараз міст може бути справжнім витвором мистецтва.

Найбільше мостів у світі є в Гамбурзі, а не у Венеції, як усі звикли думати. У німецькому місті їх близько 2300.

Найкрасивіші та найвидатніші мости заносять до книги рекордів Гінесса, а найстаріші стають пам'ятками світового мистецтва. Архітектори зараз намагаються зробити міст не лише практичним, але і красивим та оригінальним.

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Сайт "24" зібрав найнезвичніші мости з усього світу.

Міст Ракотцбрюке, Німеччина

Небесний міст, Малайзія

Міст в селі Черапунджі, Індія

Міст в селі Халстерен, НІдерланди

Міст Шераха, Ємен

Міст через канал Гранд-Юніон, Великобританія

Міст Віадук Мійо, Франція

Міст "Фонтан веселки", Південна Корея