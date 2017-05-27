ТОП найнезвичніших мостів світу

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Мости – це один із найстаріших винаходів людини. Раніше це були просто колоди, які з'єднували два береги, зараз міст може бути справжнім витвором мистецтва.
Найбільше мостів у світі є в Гамбурзі, а не у Венеції, як усі звикли думати. У німецькому місті їх близько 2300.
Найкрасивіші та найвидатніші мости заносять до книги рекордів Гінесса, а найстаріші стають пам'ятками світового мистецтва. Архітектори зараз намагаються зробити міст не лише практичним, але і красивим та оригінальним.
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Сайт "24" зібрав найнезвичніші мости з усього світу.
Міст Ракотцбрюке, Німеччина
Небесний міст, Малайзія
Міст в селі Черапунджі, Індія
Міст в селі Халстерен, НІдерланди
Міст Шераха, Ємен
Міст через канал Гранд-Юніон, Великобританія
Міст Віадук Мійо, Франція
Міст "Фонтан веселки", Південна Корея