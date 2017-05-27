21:33
27 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, сьогодні
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, сьогодні
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Шанс для
Випуск новин
19:56, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

ТОП найнезвичніших мостів світу

21:30, сьогодні 5 Читать новость на русском
Міст
Міст "Золоті Ворота" у Сан-Франциско / Фото із соцмереж

Мости – це один із найстаріших винаходів людини. Раніше це були просто колоди, які з'єднували два береги, зараз міст може бути справжнім витвором мистецтва.

Найбільше мостів у світі є в Гамбурзі, а не у Венеції, як усі звикли думати. У німецькому місті їх близько 2300.

Найкрасивіші та найвидатніші мости заносять до книги рекордів Гінесса, а найстаріші стають пам'ятками світового мистецтва. Архітектори зараз намагаються зробити міст не лише практичним, але і красивим та оригінальним.

Читайте також: 10 маленьких містечок у світі, які ви повинні відвідати

Сайт "24" зібрав найнезвичніші мости з усього світу.

Міст Ракотцбрюке, Німеччина

Міст Ракотцбрюке, Німеччина

Небесний міст, Малайзія

Небесний міст, Малайзія

Міст в селі Черапунджі, Індія

Міст в селі Черапунджі, Індія

МІст в селі Халстерен, НІдерланди

Міст в селі Халстерен, НІдерланди

Міст Шераха, Ємен

Міст Шераха, Ємен

Міст через канал Гранд-Юніон, Великобританія

Міст через канал Гранд-Юніон, Великобританія

Міст Віадук Мійо, Франція

Міст Віадук Мійо, Франція

Міст

Міст "Фонтан веселки", Південна Корея

Теги: LifeStyle Подорожі Дозвілля
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Смерть Збігнєва Бжезінськи: що відомий політолог думав про Україну
сьогодні, 21:13 Смерть Збігнєва Бжезінськи: що відомий політолог думав про Україну
Андрій Шляхтін 392
Почему Трампа ждет импичмент?
сьогодні, 19:07 Почему Трампа ждет импичмент?
Альфред Кох 2727
Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
сьогодні, 16:11 Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
Богдан Яременко 2703
Виталий Портников:
сьогодні, 12:03 Виталий Портников: "Украина продолжает разочаровывать Россию"
Блог Медіа 4438
Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
сьогодні, 11:00 Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
Іван Яковина 917
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук