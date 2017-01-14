Відоме британське видання The Guardian склало список топ-найцікавіших місць для туризму в 2017 році. У списку є міста і країни в різних куточках світу, які можуть стати цікавими цього року.

Так, серед привабливих місць виявилися оборонне укріплення Вал Адріана (Великобританія), Національний парк Брекон-Біконс (Великобританія), Матера (Італія), Орхус (Данія), Лісабон (Португалія). Також експерти відзначили Лофотенські острови (Норвегія), Гамбург (Німеччина), Роттердам (Нідерланди), Гавр (Франція) і Меріду (Мексика). Мальовничий Вал Адріана Читайте також: Різка зміна клімату: як боротися із негативними наслідками і не зіпсувати відпустку

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