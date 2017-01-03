Топ шість продуктів, які полегшать ранкове похмілля

Якщо під час вечірки на святковому столі переважає алкоголь і нездорова їжа, то краще заздалегідь підготувати більш корисну їжу на ранок.

Журналісти Shape склали список з шести продуктів, які борються з похміллям:

Бульйон



Курячий суп з локшиною підвищує рівень натрію в організмі, а також багатий на цистеїн, який допомагає відновити роботу печінки і навіть допоможе прибрати головний біль.



Банани

Ці фрукти багаті калієм, який знищується алкоголем.

Випічка з цільнозернового борошна

Цільнозернові продукти – це складні вуглеводи, які поглинають алкоголь. Вони також містять вітаміни групи В, які допомагають впоратися з похміллям.

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Панкейки

Млинці, вафлі та оладки багаті на вуглеводи, які абсорбують алкоголь. Проте до тіста краще додати поменше масла і цукру – тоді буде ще кращим.

Гумус

Гумус містить вітаміни В6 і С, залізо і фолієву кислоту. Цей продукт покращує стан організму після гучної вечірки.

Вегетаріанська піца

Щоб зняти симптоми похмілля і бути ситим, досить одного-двох шматочків овочевої піци.

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