Топ шість продуктів, які полегшать ранкове похмілля

Якщо під час вечірки на святковому столі переважає алкоголь і нездорова їжа, то краще заздалегідь підготувати більш корисну їжу на ранок.
Журналісти Shape склали список з шести продуктів, які борються з похміллям:
Бульйон
Курячий суп з локшиною підвищує рівень натрію в організмі, а також багатий на цистеїн, який допомагає відновити роботу печінки і навіть допоможе прибрати головний біль.
Банани
Ці фрукти багаті калієм, який знищується алкоголем.
Випічка з цільнозернового борошна
Цільнозернові продукти – це складні вуглеводи, які поглинають алкоголь. Вони також містять вітаміни групи В, які допомагають впоратися з похміллям.
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Панкейки
Млинці, вафлі та оладки багаті на вуглеводи, які абсорбують алкоголь. Проте до тіста краще додати поменше масла і цукру – тоді буде ще кращим.
Гумус
Гумус містить вітаміни В6 і С, залізо і фолієву кислоту. Цей продукт покращує стан організму після гучної вечірки.
Вегетаріанська піца
Щоб зняти симптоми похмілля і бути ситим, досить одного-двох шматочків овочевої піци.
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