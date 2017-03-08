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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

ТОП запахів, які чудово піднімають настрій

16:51, сьогодні 368 Читать новость на русском
Корисні запахи
Корисні запахи / liveinternet.ru

Хороший настрій залежить не лише від того, що відбувається навколо нас, але і від запахів, які нас оточують.

Гарний настрій є чи не головною складовою успішного дня. Знаючи якими ефектами володіє певний аромат, можна поліпшити настрій, самопочуття і продуктивність.

Олія лаванди

Запах лаванди змушує організм виробляти гормон щастя. Аромат також допомагає позбутись страху, хвилювання, дратівливості та гніву.

Заспокійлива ванна з додаванням олії лаванди – те, що треба для релаксації.

via GIPHY

Олія цитрусових

Аромат цитрусових нагадує про різдвяні свята та змушує відчувати себе енергійніше. Ефірна олія зменшує занепокоєння та депресію, а також бадьорить.

Імбир

Артома свіжого імбиру – одне із найкращих натуральних заспокійливих. Він зменшує депресію і занепокоєння. Аби заспокоїти організм достатньо, до прикладу, заварити імбирного чаю.

Розмарин

Ця рослина чудового стимулює роботу мозку та допомагає зосередитись. До того ж, спеція чудово бореться із втомою.

Масло розмарину можна використовувати при підготовці до іспиту або при роботі над будь-яким проектом.

Ваніль

Вдихаючи запах ванілі, людина одразу починає відчувати себе щасливою та розслабленою. Тому цей аромат – чудовий засіб боротьби із поганим настроєм.

Кава

Аромат кави, як і сам напій, чудово бадьорить та тонізує. Він дарує заряд енергії та гарного настрою.

Запах смажених кавових зерен позбавляє від стресу, покращує короткочасну пам'ять і концентрацію уваги.

via GIPHY

М'ята

Запах м'яти може зняти головний біль та чудового освіжає. До того ж тонізує та добре бореться із застудою. Достатньо капнути кілька капель ефірної олії на серветку та зробити кілька глибоких вдихів.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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