Топ-чиновникам закуплять алкоголю на майже півтори мільйони гривень

Державне підприємство "Гарант-Сервіс" планує закупити алкогольних напоїв на 1,43 мільйона гривень.

Про це повідомляє #Точно з посиланням на інформацію, розміщену на порталі публічних закупівель Prozorro.

Загалом для чиновників планують закупити 14 тисяч 573 пляшки міцних напоїв. Сертед них є і коньяки категорії VSOP та віскі кількарічної витримки.

Найбільше придбають горілки "Старий Житомир Оновлена" – 2,5 тисячі пляшок.

Окремо "Гарант-Сервіс" планує на 2017 рік закупити пива на 50 тисяч гривень.

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"Гарант-Сервіс" обслуговує Адміністрацію Президента, Кабінет міністрів, Верховну Раду, Раду національної безпеки і оборони та інші органи влади.