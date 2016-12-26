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ТОП-менеджмент "Приватбанку": названо новий склад

16:08, сьогодні 387 Читать новость на русском
"Приватбанк" / Обозреватель

Названо новий склад ТОП-менеджменту уже націоналізованого "Приватбанку".

Як інформує прес-служба установи, у новому складі правління майже половину становлять чинні менеджери банку.

Так, першим заступником голови правління, який відповідає за розвиток системи обслуговування корпоративних клієнтів, малого бізнесу, розширення програми мікрокредитування підприємців "КУБ" та співпрацю із торгівельними мережами, буде Олег Сергеєв.

Олександр Дубровін керуватиме системою управління ризиками банку.

Керівником роздрібного бізнесу призначений Олексій Шабан. Він працює в установі більше 20 років та протягом останніх років очолював напрямок обслуговування індивідуальних ВІП-клієнтів.

Членом правління банку та керівником "Центру електронного бізнесу" і напрямком з роботи з Big Data призначено Сергія Харитича. Він працював в лабораторії інновацій "Приватбанку" з моменту її створення.

Олексія Бережного призначено членом правління банку, який відповідатиме за розвиток служби безпеки, юридичного напрямку та служби фін моніторингу.

Заступник голови правління Олександр Дрелінг відповідатиме за розвиток Back-office, інформаційних технологій та "ПриватМаркету".

Керівником казначейства та куратором інвестиційного бізнесу призначена заступник голови Галина Пахачук.

Головним бухгалтером банку буде Валентина Ярмоленко, а напрямком "Аудит" керуватиме В'ячеслав Ветлужських.

Головним HR-менеджером залишається Ольга Хлиніна. Також без змін залишається і керівний склад напрямку "Маркетинг та менеджмент" банку, яким керує Микола Щербина.

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Теги: Україна Націоналізація ПриватБанку Банки
Джерело: 24 Канал
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