Топ-модель сконфузилась на показі світового бренду: опубліковано відео

Відома американська топ-модель Джіджі Хадід ледь не впала на показі Moschino, який відбувся в рамках міланського Тижня моди.
Відео курйозу з'явилось в Instagram Brunarossocom.
На подіум Moschino Джіджі вийшла кілька разів. Зокрема, модель продемострувала бежевий тренч та довге плаття з яскравим візерунком.
Під час дефіле у розкішній сукні дівчина заплуталася і ледь не втратила рівновагу.
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До слова, у Джіджі Хадід з'явилася персональна лялька Барбі. Компанія Barbie випустила ляльку, яка, як дві краплі води, схожа на американську красуню.