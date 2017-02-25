Топ-модель сконфузилась на показі світового бренду: опубліковано відео

Відома американська топ-модель Джіджі Хадід ледь не впала на показі Moschino, який відбувся в рамках міланського Тижня моди.

Відео курйозу з'явилось в Instagram Brunarossocom.

На подіум Moschino Джіджі вийшла кілька разів. Зокрема, модель продемострувала бежевий тренч та довге плаття з яскравим візерунком.

Під час дефіле у розкішній сукні дівчина заплуталася і ледь не втратила рівновагу.

Читайте також: Про українську модель на візку пишуть світові таблоїди

Bella & Gigi #moschino #mfw #brunarosso #brunarossocom #followthebuyers Допис, поширений Bruna Rosso (@brunarossocom) Лют 23, 2017 о 12:16 PST

До слова, у Джіджі Хадід з'явилася персональна лялька Барбі. Компанія Barbie випустила ляльку, яка, як дві краплі води, схожа на американську красуню.