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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Топові українські боксери потренувалися разом: опублікували відео

20:01, сьогодні 101 Читать новость на русском
Усик і Гвоздик
Усик і Гвоздик / Фото з відкритих джерел

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик та чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик продовжують готуватися до наступних боїв.

Українці проводять тренування в таборі у Каліфорнії, повідомляє xsport.ua.

Також на відео з тренування Усика та Гвоздика видно, що разом з українцями до свого наступного поєдинку готується і російський боксер Олександр Беспутін.

Читайте також: Усик промовився, хто стане його наступним суперником

Нагадаємо, Гвоздик проведе свій наступний бій 8-го квітня проти кубинця Юніескі Гонсалеса.

Теги: Олександр Усик Бокс
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