Топові українські боксери потренувалися разом: опублікували відео

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик та чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик продовжують готуватися до наступних боїв.

Українці проводять тренування в таборі у Каліфорнії, повідомляє xsport.ua.

Також на відео з тренування Усика та Гвоздика видно, що разом з українцями до свого наступного поєдинку готується і російський боксер Олександр Беспутін.

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Нагадаємо, Гвоздик проведе свій наступний бій 8-го квітня проти кубинця Юніескі Гонсалеса.