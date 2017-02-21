Топові українські боксери потренувалися разом: опублікували відео

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик та чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик продовжують готуватися до наступних боїв.
Українці проводять тренування в таборі у Каліфорнії, повідомляє xsport.ua.
Також на відео з тренування Усика та Гвоздика видно, що разом з українцями до свого наступного поєдинку готується і російський боксер Олександр Беспутін.
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Нагадаємо, Гвоздик проведе свій наступний бій 8-го квітня проти кубинця Юніескі Гонсалеса.