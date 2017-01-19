Торговельні війни окупації. Бойовики "ЛНР" встановили жорсткий контроль на кордоні з "ДНР"

Назріває скандал між самими терористами / Фото з відкритих джерел

Бойовики так званої "ЛНР" ввели жорсткий митний контроль на кордоні з самопроголошеною "ДНР". Зокрема, з окупованої Луганщини заборонили вивозити в "ДНР" товари і транспортні засоби.

Про це пише видання vlada.io. Суворі обмеження наклали і на кількість продуктів і товарів, які можна провозити через так званий "кордон", без сплати данини бойовикам. Без сплати "мита" з Алчевська в Горлівку на добу можна буде провезти не більше 3 кг м'яса, 3 л молока, 5 л рослинного масла, 1 л міцних напоїв, 2 л вина і 5 л пива. Читайте також: Ким є ватажки терористів Донбасу для Кремля: думка фахівця

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