Товар від агресора: скільки вугілля Україна купує в Росії

У той час, як активісти блокують антрацит з окупованого Донбасу, Україна купує величезні обсяги вугілля у ворожого сусіда – Росії.

За даними Державної фіскальної служби, загальні обсяги імпорту кам’яного вугілля та антрациту в Україну за січень-лютий 2017-го зросли у більш ніж два рази порівняно з таким самим періодом 2016 року.

За два перші місяці цього року Україна загалом імпортувала 2,464 млн тонн кам'яного вугілля і антрациту.

І що цікаво – левова частка імпорту вугілля припадає на найбільшого ворога України – Росію. З країни-агресора за два місяці ми імпортували майже 70% вугілля – на 247,237 млн доларів. Інші наші постачальники – США та Казахстан – добряче поступаються в цифрах Росії.

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