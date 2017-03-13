20:28
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, сьогодні
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова
Випуск новин
18:23, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Товар від агресора: скільки вугілля Україна купує в Росії

20:00, сьогодні 913 Читать новость на русском
Скільки вугілля Україна купує в Росії
Скільки вугілля Україна купує в Росії

У той час, як активісти блокують антрацит з окупованого Донбасу, Україна купує величезні обсяги вугілля у ворожого сусіда – Росії.

За даними Державної фіскальної служби, загальні обсяги імпорту кам’яного вугілля та антрациту в Україну за січень-лютий 2017-го зросли у більш ніж два рази порівняно з таким самим періодом 2016 року.

За два перші місяці цього року Україна загалом імпортувала 2,464 млн тонн кам'яного вугілля і антрациту.

І що цікаво – левова частка імпорту вугілля припадає на найбільшого ворога України – Росію. З країни-агресора за два місяці ми імпортували майже 70% вугілля – на 247,237 млн доларів. Інші наші постачальники – США та Казахстан – добряче поступаються в цифрах Росії.

Читайте також: Дорога яловичина та дешеві яйця: як змінились ціни на продукти за зиму

Теги: Україна вугільна промисловість Інфографіка Публікації Фотоновини
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків
 12 січня , 16:47
Цього тижня можуть звільнити Гонтареву
 17 жовтня 2016 , 17:08 2
МОЗ перевірить "Феофанію" через діагнози Насірова
 сьогодні , 19:55
Тиск на суд буде з обох сторін, – політолог про справу Насірова
 сьогодні , 19:52
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук