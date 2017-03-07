Товариш Насірова з ДФС зібрався у відставку

Керівник департаменту внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Юрій Шеремет обіцяє 7 березня подати у відставку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Державний обвинувач при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову наголосив, що одним із ризиків є те, що я знайомий з ним зі школи, і якщо він буде на волі, зможе зі мною спілкуватись і через мене впливати на працівників ДФС. Щоб уникнути такого ризику, даю слово державному обвинувачу звільнитись з посади", – написав чиновник.

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