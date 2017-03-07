13:57
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 13:00: Канада продовжить військову місію в Україні. Обмін в'язнями
Випуск новин
13:46, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Товариш Насірова з ДФС зібрався у відставку

12:49, сьогодні 3092 Читать новость на русском
Юрій Шеремет покине пост керівника департаменту внутрішньої безпеки ДФС
Юрій Шеремет покине пост керівника департаменту внутрішньої безпеки ДФС / ДФС

Керівник департаменту внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Юрій Шеремет обіцяє 7 березня подати у відставку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Державний обвинувач при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову наголосив, що одним із ризиків є те, що я знайомий з ним зі школи, і якщо він буде на волі, зможе зі мною спілкуватись і через мене впливати на працівників ДФС. Щоб уникнути такого ризику, даю слово державному обвинувачу звільнитись з посади", – написав чиновник.

Читайте також: Чиновник розповів, чому Насірова можуть спробувати вбити

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

Згодом суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Теги: Роман Насіров Україна Політика Затримання Насірова Державна фіскальна служба
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
сьогодні, 12:36 Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
2488
Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі
сьогодні, 12:00 Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі
Борис Немировський 772
Другая сторона войны с Россией: пропаганда Украины должна быть доступной
сьогодні, 10:01 Другая сторона войны с Россией: пропаганда Украины должна быть доступной
Володимир Шередега 680
сьогодні, 08:15 "Дело Насирова" – приговор и судебной системе, и НАБУ, и УПК
Вероніка Міронова 1735
Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
сьогодні, 06:10 Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
Блог Медіа 2159
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків
 12 січня , 16:47
В очікуванні дива: у Львові відкрили резиденцію Святого Миколая
 2 грудня 2016 , 20:23
Українські амазонки. Асгарда – відродження унікального жіночого бойового мистецтва
 сьогодні , 19:29
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
 8 березня , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук