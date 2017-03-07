Товариш Насірова з ДФС зібрався у відставку

Керівник департаменту внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Юрій Шеремет обіцяє 7 березня подати у відставку.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Державний обвинувач при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову наголосив, що одним із ризиків є те, що я знайомий з ним зі школи, і якщо він буде на волі, зможе зі мною спілкуватись і через мене впливати на працівників ДФС. Щоб уникнути такого ризику, даю слово державному обвинувачу звільнитись з посади", – написав чиновник.
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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.
Згодом суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.