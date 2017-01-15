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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Товстий шар снігу заблокував проїзд до кількох сіл Закарпаття

14:36, сьогодні 849 Читать новость на русском
Сніг на Закарпатті
Сніг на Закарпатті / Depo.Закарпаття

Станом на неділю, 15 січня, до шести сіл Закарпаття немає проїзду через погіршення погодних умов.

Про це на своєму сайті повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Проїзд до шести високогірних сіл на Воловеччині вище Жденієва поки що заблокований через півметровий шар мокрого снігу. Усі села – з електроенергією, сьогодні для розблокування дороги буде задіяна важка гусенична техніка,
– заявив губернатор.

Москаль зазначив, що рух транспорту головними трасами Закарпаття здійснюється в нормальному режимі, проїзд автомобілів через 4 перевали на адміністративному кордоні області (в тому числі великовагових фур через Абранський та Латірський перевали) забезпечений.

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Водночас через зниження температури на багатьох автошляхах утворилася ожеледь, проїзд ускладнений.

До слова, станом на ранок 15 січня через несприятливі погодні умови в 5 областях України аварійність на автодорогах на критичному рівні, ще в 5 регіонах – напружена обстановка.

Теги: Україна Негода в Україні Надзвичайні ситуації Погода Новини Закарпаття Геннадій Москаль
Джерело: 24 Канал
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