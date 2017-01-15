Товстий шар снігу заблокував проїзд до кількох сіл Закарпаття

Станом на неділю, 15 січня, до шести сіл Закарпаття немає проїзду через погіршення погодних умов.

Про це на своєму сайті повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Проїзд до шести високогірних сіл на Воловеччині вище Жденієва поки що заблокований через півметровий шар мокрого снігу. Усі села – з електроенергією, сьогодні для розблокування дороги буде задіяна важка гусенична техніка,

– заявив губернатор.

Москаль зазначив, що рух транспорту головними трасами Закарпаття здійснюється в нормальному режимі, проїзд автомобілів через 4 перевали на адміністративному кордоні області (в тому числі великовагових фур через Абранський та Латірський перевали) забезпечений.

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Водночас через зниження температури на багатьох автошляхах утворилася ожеледь, проїзд ускладнений.

До слова, станом на ранок 15 січня через несприятливі погодні умови в 5 областях України аварійність на автодорогах на критичному рівні, ще в 5 регіонах – напружена обстановка.