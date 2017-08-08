Трагедія на Кіровоградщині: четверо людей загадково втонули у ставку

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На Кіровоградщині четверо осіб, серед яких двоє дітей, втонуло у ставку.
Трагедія сталась у селищі Добровеличківка, що є географічним центром України.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Як зазначають надзвичайники, 8 серпня у місцевому ставку було виявлено тіла одразу 4 осіб – серед яких було дві дитини 9 та 7 років.
Четверо людей втонули у ставку у Добровеличківці
За яких обставин втопились люди – невідомо. Це має з’ясувати слідство.
Напередодні в ДСНС повідомили, що за минулий тиждень на водоймах України втонуло майже 100 осіб.