Трагедія на Одещині: під завалом будинку загинула дитина

11-річний хлопчик загинув у результаті обвалу нежитлового будинку в Любашівці, що на Одещині.

Про це з посиланням на ДСНС повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними рятувальників, 5 березня до них надійшов виклик про те, що стався обвал залізобетонної балки перекриття і часткове обвалення даху одноповерхової нежитлової будівлі. З під залаві дістали мертве тіло 11-річного хлопчика.

Його ровесника з відкритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку було госпіталізовано в Любашівську району лікарню.

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