Трагедія на ралі на Миколаївщині: загинув глядач

Під час чемпіонату України з міні-ралі загинув глядач змагань.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Трагедія трапилася 4 червня у Миколаївській області. Мовиться, що чоловік намагався перетнути ділянку траси, втім потрапив під колеса гоночного автомобіля і загинув.

Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Обставини події встановлюють.

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