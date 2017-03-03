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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трагедія на шахті: лікарі розповіли про стан постраждалих гірників

17:18, сьогодні 438 Читать новость на русском
Шахтарі
Шахтарі / Reuters

Сьогодні, 3 березня, двадцятьом гірникам, які постраждали внаслідок вибуху на шахті "Степова", провели бронхоскопічне дослідження.

Про це розповів завідувач опіковим відділенням Комунальної восьмої клінічної лікарні міста Львова Василь Савчин, пише УНН.

При позитивній динаміці лікування можна говорити про те, що вже за 5-6 днів ми можемо виписати перших пацієнтів. Сьогодні всім двадцятьом провели бронхоскопію. Дослідження позитивні. Це означає, що в жодного з постраждалих внаслідок вибуху гірників не виявлено важкої форми бронхіту чи пневмонії,
– зазначив лікар.

Також в лікарні зазначили, що всі пацієнти стабільні. У більшості із них – опіки першого та другого степеню невеликої площі.

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули. Наймолодшому було лише 19 років, а найстрашому – 42. Журналісти оприлюднили імена загиблих.

За попередніми висновками, на шахті відбувся спалах метану. Проте, що стало безпосередньою причиною вибуху, а також винних осіб, які будуть притягнуті до відповідальності, встановить спеціальна комісія.

У зв'язку з трагедією 3 березня в Україні оголошено жалобу.

Теги: Україна Вибух на шахті на Львівщині Аварії на шахтах вугільна промисловість Львів Жертви
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