Трагедія на шахті на Львівщині. Кількість постраждалих зросла

Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, інформує УНІАН.

Як розповіли медики, стан 9 потерпілих – тяжкий, 14 – середньої тяжкості.

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули.



За попередніми висновками, на шахті відбувся спалах метану. Проте, що стало безпосередньою причиною вибуху, а також винних осіб, які будуть притягнуті до відповідальності, встановить спеціальна комісія.