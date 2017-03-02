Трагедія на шахті "Степова": журналісти оприлюднили імена загиблих гірників

Журналісти в мережі оприлюднили імена 8 загиблих гірників на шахті "Степова" на Львівщині.
Інформацію оприлюднило місцеве видання Громадське Червоноград на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули. Наймолодшому було лише 19 років, а найстрашому – 42.
За попередніми висновками, на шахті відбувся спалах метану. Проте, що стало безпосередньою причиною вибуху, а також винних осіб, які будуть притягнуті до відповідальності, встановить спеціальна комісія.
У зв'язку з трагедією в Україні оголошено жалобу.