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Трагедія у Киргизстані: через чию помилку Boeing стер селище з лиця землі

21:05, сьогодні 1074 Читать новость на русском
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Катастрофа вантажного літака під Бішкеком забрала життя щонайменше 31 людини.

Поблизу столиці країни Бішкека просто на будинки упав вантажний турецький Boeing.

Турецький вантажний літак виконував рейс із Гонконгу до Стамбула. У Бішкеку літак мав сісти на дозаправку, але не долетів. О 7:30 ранку за місцевим часом судно упало на дачне селище поблизу аеропорту, поховавши під собою кількадесят будинків, у яких спали люди.

Масштаби руйнувань зафіксували за допомогою дрона. Частина селища перетворилась на пустир.

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За словами місцевої влади, боїнг кілька разів заходив на посадку. Однак не зумів вписатися у посадкову смугу. Хоча надворі був густий туман, скоріш за все, не він став причиною аварії.

Наразі ми не можемо сказати, з чиєї вини трапилася катастрофа, та, найбільш імовірно, це була помилка екіпажу,
– заявив віце-прем'єр-міністр Киргизстану Мухамметкалі Абулгазієв.

На місці аварії вже знайшли одну із чорних скриньок. Остаточну причину падіння судна назвуть тільки після ретельного розслідування.

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За фактом катастрофи відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів. Тим часом влада оголосила про збір гуманітарної допомоги для постраждалих. Саме ж селище, де упав літак, можуть знести. У країні оголосили загальнонаціональну жалобу.

Теги: Україна Політика Катастрофа Киргизстан
Джерело: 24 Канал
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