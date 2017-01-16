Трагедія у Киргизстані: через чию помилку Boeing стер селище з лиця землі
Катастрофа вантажного літака під Бішкеком забрала життя щонайменше 31 людини.
Поблизу столиці країни Бішкека просто на будинки упав вантажний турецький Boeing.
Турецький вантажний літак виконував рейс із Гонконгу до Стамбула. У Бішкеку літак мав сісти на дозаправку, але не долетів. О 7:30 ранку за місцевим часом судно упало на дачне селище поблизу аеропорту, поховавши під собою кількадесят будинків, у яких спали люди.
Масштаби руйнувань зафіксували за допомогою дрона. Частина селища перетворилась на пустир.
Читайте також: Озвучено головну версію авіакатастрофи турецького Boeing у Киргизстані
За словами місцевої влади, боїнг кілька разів заходив на посадку. Однак не зумів вписатися у посадкову смугу. Хоча надворі був густий туман, скоріш за все, не він став причиною аварії.
Наразі ми не можемо сказати, з чиєї вини трапилася катастрофа, та, найбільш імовірно, це була помилка екіпажу,
– заявив віце-прем'єр-міністр Киргизстану Мухамметкалі Абулгазієв.
На місці аварії вже знайшли одну із чорних скриньок. Остаточну причину падіння судна назвуть тільки після ретельного розслідування.
Дивіться також: З'явилось моторошне відео з місця падіння літака у Киргизстані
За фактом катастрофи відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів. Тим часом влада оголосила про збір гуманітарної допомоги для постраждалих. Саме ж селище, де упав літак, можуть знести. У країні оголосили загальнонаціональну жалобу.
Коментарі