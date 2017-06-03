Трагедія у Красногорівці: осколок влучив жінці у шию

У Красногорівці від розриву російської міни осколкове поранення в шию отримала 65-річна місцева мешканка.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він зазначив, що інцидент трапився близько 17 години 3 червня.

Міна розірвалась у провулку Східний. Жінку відвезли до лікарні в Курахове.

Жебрівський зазначив, що 3 червня окупанти цілий день обстрілюють позиції наших військових і околиці Красногорівки.

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