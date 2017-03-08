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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Трагедія у реабілітаційному центрі для підлітків – загинули 19 осіб

21:55, сьогодні 1579 Читать новость на русском
Пожежа в реабілітаційному центрі
Пожежа в реабілітаційному центрі / ВВС

У реабілітаційному центрі поблизу столиці Гватемали під час пожежі загинули 19 людей.

Про це повідомляє ВВС.

Ще 25 осіб отримали опіки і травми.

Причини пожежі наразі не встановили. За словами поліцейського, ймовірно, спершу був підпал матрасів.

У центрі живуть підлітки, які відчували жорстоке поводження в сім'ї, були залишені без нагляду або стали жертвами торгівлі людьми.

Напередодні в притулку спалахнув бунт, після якого 60 дітей втекли. Вони поскаржилися на жорстоке поводження і погані умови утримання в центрі.

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Теги: Надзвичайні ситуації Пожежа
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