Трагедія у Волновасі: ГПУ з’ясувала, хто організував обстріл

Генеральна прокуратура України встановила особи організаторів розстрілу цивільного автобуса у Волновасі в 2015 році.

Про це заявив перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук, повідомляє "РБК-Україна".

На сьогодні ми можемо оголосити про те, хто безпосередньо здійснював керівництво (організацією злочину)... Слідством встановлено особу, яка не тільки безпосередньо причетна до ведення агресивної війни, а до ведення бойових дій проти ЗСУ. Ця інформація також направлена делегації України в Гаазі, як доказова база,

– розповів Сторожук.

Він зазначив, що організаторами були громадянин Росії і громадянин України.

Було встановлено громадянина Росії, полковника Синельникова, а також громадянина України Шпакова. Шпаков керував безпосередньо артилерійським батальйоном. Синельников займав посаду куратора і керував діями Шпакова,

– уточнив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

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У розпорядженні ГПУ є перехоплені розмови Синельникова. Сторожук додав, що російський полковник на цей момент не перебуває на території України, при цьому Шпаков перебуває на території "ДНР".

Заступник генпрокурора зазначив, що обстріл вівся з непідконтрольного українській владі Докучаєвська з трьох точок силами 5 мотострілецької бригади 1 дивізіону. За його словами, слідством будуть встановлені імена всіх фігурантів.

Нагадаємо, у січні 2015 року із захопленої території бойовики атакували український блокпост, а влучили у пасажирський автобус. У трагедії біля Волновахи – 13 загиблих, майже 20 поранених.