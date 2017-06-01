Трагедія в Андріївці. Знайшли понівечений труп 14-річної дівчини

У багатостраждальній Авдіївці, яка регулярно потерпає від серйозних обстрілів терористів, трапилось нове горе. Поліція знайшла понівечений труп дівчини-підлітка.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції, начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

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За його словами, рідні дівчинки почали бити на сполох, коли вона ввечері не повернулась додому.

Родичі одразу ж вирушили на пошуки. Крім того, по тривозі був піднятий особовий склад Волноваського відділу поліції.

Пошуки тривали всю ніч. Нас світанку, у кількасот метрах від будинку дівчини, знайшли її тіло. Труп був з очевидними ознаками насильства та ймовірного зґвалтування.