Трагедія в Андріївці. Знайшли понівечений труп 14-річної дівчини

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У багатостраждальній Авдіївці, яка регулярно потерпає від серйозних обстрілів терористів, трапилось нове горе. Поліція знайшла понівечений труп дівчини-підлітка.
Про це повідомив заступник голови Національної поліції, начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
Читайте також: На Львівщині водій зґвалтував свою пасажирку
За його словами, рідні дівчинки почали бити на сполох, коли вона ввечері не повернулась додому.
Родичі одразу ж вирушили на пошуки. Крім того, по тривозі був піднятий особовий склад Волноваського відділу поліції.
Пошуки тривали всю ніч. Нас світанку, у кількасот метрах від будинку дівчини, знайшли її тіло. Труп був з очевидними ознаками насильства та ймовірного зґвалтування.