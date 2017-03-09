Трагедією на шахті в Торецьку зацікавилась поліція

Поліція проводить розслідування за фактом викиду вугільного пилу на одній з дільниць шахти "Центральна" в Торецьку Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що пригода трапилась на горизонті 1146 метрів дільниці №95, коли там перебували три шахтарі.

Двом шахтарям після викиду пилу вдалось врятуватись, а один був заблокований. Після проведення гірничорятувальних робіт о 22 годині на поверхню було піднято труп останнього,

– розповіли правоохоронці.

Зауважимо, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

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Нагадаємо, напередодні сайт "24" повідомляв, що у Торецьку, що на Донеччині сталася аварія на шахті, внаслідок чого один гірник загинув.