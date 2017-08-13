Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото

Під час свого історичного останнього забігу на Чемпіонаті світу в Лондоні ямайський спринтер Усейн Болт зійшов з дистанції.

Під час змагання він не зміг добігти завершальний етап через біль в нозі, передає The Telegraph.

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Болт біг четвертий завершальний етап, але не зміг його добігти, впавши на землю від болю.

Через це збірна Ямайки залишилася без медалі.

Додамо, що непереможний Болт також програв в останньому забігу на 100 метрів у кар'єрі.

Виграли естафету спортсмени з Великої Британії, на другому місці – американці, на третьому – представники Японії.

Для Болта цей чемпіонат світу був останнім у кар'єрі. Легендарному легкоатлету належать рекорди світу на дистанціях 100 і 200 метрів. Також Болт – 8-кратний олімпійський чемпіон і 11-кратний чемпіон світу.