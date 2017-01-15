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Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу

22:04, сьогодні 8 Читать новость на русском
АТО
АТО / Getty Images

Через обстріл Новоолександрівки загинув український боєць. Росія дозволила Україні проінспектувати військові частини у Ростовській області.

Трагічний обстріл Новоолександрівки

У Новоолександрівці внаслідок обстрілу з протитанкових ракетних комплексів загинув капітан української армії. Ще один солдат – молодший летенант – отримав серйозні поранення. Він у лікарні.

Суперечлива перевірка в Ростові

Українські військові перевірять російські військові частини та формування на території Ростовської області, яка безпосередньо прилягає до українського кордону. У складі інспекції будуть два представника України, а також по одному з Канади і Данії.

Перевірка відбудеться з 16 по 19 січня у рамках Віденського документу про зміцнення довіри та безпеки. Такі заходи проводять, аби пересвідчитися щодо здійснення чи відсутності масштабів військової діяльності на певній території.

При цьому, на думку військового експерта Олега Жданова, жодних військових наслідків перевірки у Ростовській області не буде.

Військових наслідків не буде жодних. Вони перевірили у нас, ми перевірили у них. А от політичні наслідки – катастрофічні. Тому що таким чином Росія в черговий раз підкреслить те, що у нас прекрасні стосунки, особливо у військовій сфері. А також те, що вона мирна країна, яка виконує усі міжнародні договори,
– переконаний Жданов.

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Теги: Україна Політика Збройні Сили України Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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