Трамп – це фінал існуючого світового порядку, – Безсмертний

Америка постала перед колосальним іспитом.

Таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний посол України у Республіці Білорусь Роман Безсмертний у ефірі одного з українських телеканалів.

"Що таке Трамп. По суті, це фінал існуючого світопорядку. Я б сказав так, що існувала версальсько-вашингтонська система, яка десь там була підкоригована плацдармом. І от на сьогоднішній день я можу сказати, що обрання Трампа – це фінал цієї системи. Тобто продзвенів дзвоник, який говорить про те, що треба зібратися і обговорювати новий порядок", – вважає він.

На думку Безсмертного, це і дасть відповіді на питання російсько-української війни, напружених стосунків між Китаєм та США та інше.

Я не заздрю ні Трампу, ні американцям. Тому що вони стали на стежку, яка поставила їх перед колосальним іспитом. Бо їм треба пропонувати цю модель (нового світового порядку, – 24). Чи мають вони цю модель з точки зору Трампа як бізнесмена? Як говорив класик: "Дуже сумніваюся",

– зазначив Роман Безсмертний.

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