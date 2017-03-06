Трамп – це суміш Гітлера з Жириновським, який готовий здати Україну, – російський політик

Президент США Дональд Трамп здасть російському президентові Володимиру Путіну Україну і Білорусь, оскільки для нього не важливі якісь цінності.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Обозреватель" висловив російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

Трамп – ізоляціоніст. Я його бачив зблизька на конвенції в Клівленді, коли Республіканська партія номінувала його кандидатом. Він справив на мене зовсім гнітюче враження. З того часу воно тільки посилилося. Трамп – це суміш Гітлера з Жириновським. Думаю, він абсолютно аморальна людина,

– вважає Гозман.

На думку російського політика, якщо для Обами, Картера, Бушів і Клінтона були важливі якісь цінності, то для Трампа – ні.

І, звичайно, Україну він готовий здати. Та начхати йому, що там у вас відбувається. Що йому той Крим? Трамп готовий здати Україну, Білорусь, російський демократичний рух, наших правозахисників – та все. Він не може здати Балтійські країни і Польщу, тому що вони, слава Богу, встигли вступити в НАТО,

– зазначив Гозман.

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При цьому він додав, що Трамп здасть Україну і Білорусь не просто так.

"Ось зустрінуться Трамп з Путіним, подивляться один одному в очі, обіймуться, а що далі? Далі Путін скаже:"А давай ти не будеш втручатися в наші справи на пострадянській території. Це колишній СРСР, колишня Російська імперія, це наша зона". І мені здається, що в рамках світовідчуття Трампа така логіка є абсолютно нормальною", – сказав російський політик.