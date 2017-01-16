Трамп готовий торгуватися з Росією щодо зняття санкцій

Обраний президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.
Про це він заявив в інтерв'ю британській газеті Times, пише ВВС.
Проти Росії введені санкції – давайте подивимося, чи не можна досягти хороших домовленостей з Росією. Для початку, я вважаю, що ядерну зброю треба скорочувати і скорочувати дуже суттєво. Це могло б стати складовою частиною цього процесу. Росія зараз сильно страждає через санкції, а я думаю, що може статися щось таке, від чого багато людей виграють,
– заявив Трамп.
Він також додав, що розпочне свою діяльність на посту президента США з того, що буде довіряти Путіну і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, але довго це може і не продовжитися.
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