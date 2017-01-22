Трамп хизується, як перевершив Обаму на інавгурації

Дональд Трамп у перші дні президентства хвалиться, чим йому вдалось перевершити свого попередника Барака Обаму.

Зокрема, у своєму особистому Twitter Трамп зауважив, що за трансляцією його інавгурації стежив 31 мільйон осіб. Натомість, коли 4 роки тому президентом США американці вдруге поспіль обрали Барака Обаму, телевізійну трансляцію дивилось на 11 мільйонів людей менше. Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 січня 2017 р. Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні відбулась урочиста інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа. Читайте також: З Трампом трапився курйоз через Обаму

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