Трамп хизується, як перевершив Обаму на інавгурації

Дональд Трамп у перші дні президентства хвалиться, чим йому вдалось перевершити свого попередника Барака Обаму.
Зокрема, у своєму особистому Twitter Трамп зауважив, що за трансляцією його інавгурації стежив 31 мільйон осіб.
Натомість, коли 4 роки тому президентом США американці вдруге поспіль обрали Барака Обаму, телевізійну трансляцію дивилось на 11 мільйонів людей менше.
Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні відбулась урочиста інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.
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