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Трамп хоче посилити санкції проти КНДР

09:40, сьогодні 123 Читать новость на русском
Трамп розглядає введення нових санкцій проти КНДР
Трамп розглядає введення нових санкцій проти КНДР / vesti.ru

Президент Дональд Трамп в п'ятницю заявив, що розглядає введення нових економічних санкцій проти Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, санкції будуть "на дуже високому рівні".

"Ми розглядаємо введення додаткових санкцій проти КНДР, які будуть дуже серйозними", — заявив Трамп.

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Також він повідомив, що найближчим часом проведе телефонну розмову на тему Північної Кореї з головою КНР Сі Цзіньпіном. При цьому він зазначив, що ситуація з КНДР залишається "дуже небезпечною", але понадіявся, що її вийде вирішити мирними шляхами.

До слова, раніше The Washington Post з посиланням на інформацію розвідки США повідомило, що в КНДР успішно виготовили мініатюрні ядерні боєголовки, які мають можливість встановлення всередині ракет дальньої дії. На що президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть Сполученим Штатам.

У КНДР відреагували на погрози лідера Америки, запевнивши, що у разі необхідності знищать американську військову базу на острові Гуам.

Теги: Новини політики США Санкції КНДР Дональд Трамп
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