Трамп і Меркель зробили заяви щодо закінчення війни на Донбасі

На спільній прес-конференції президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Ангела Меркель зробили заяви щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

За підсумками переговорів Трам заявив про необхідність мирного врегулювання конфлікту між Росією і Україною, пише Reuters.

"Я високо оцінюю провідну роль канцлера Німеччини Ангели Меркель поряд з французьким президентом у вирішенні конфлікту в Україні", – додав він.

Ангела Меркель, у свою чергу, підкреслила, що США і Дональд Трамп підтримують мінські домовленості.

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"Я рада, що американська адміністрація і особисто президент все більше залучені в Мінський процес. Нам потрібно вирішити це питання, з одного боку, для безпечної і суверенної України, а й для можливості для поліпшення відносин з Росією, коли проблеми будуть усунені", – наголосила Меркель.