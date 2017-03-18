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Трамп і Меркель зробили заяви щодо закінчення війни на Донбасі

00:16, сьогодні 914 Читать новость на русском
Дональд Трамп та Ангела Меркель
Дональд Трамп та Ангела Меркель / REUTERS

На спільній прес-конференції президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Ангела Меркель зробили заяви щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

За підсумками переговорів Трам заявив про необхідність мирного врегулювання конфлікту між Росією і Україною, пише Reuters.

"Я високо оцінюю провідну роль канцлера Німеччини Ангели Меркель поряд з французьким президентом у вирішенні конфлікту в Україні", – додав він.

Ангела Меркель, у свою чергу, підкреслила, що США і Дональд Трамп підтримують мінські домовленості.

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"Я рада, що американська адміністрація і особисто президент все більше залучені в Мінський процес. Нам потрібно вирішити це питання, з одного боку, для безпечної і суверенної України, а й для можливості для поліпшення відносин з Росією, коли проблеми будуть усунені", – наголосила Меркель.

Нагадаємо, 17 березня відбулася перша зустріч Меркель та Трампа. Проте не обійшлося і без конфузів – під час фотосесії Трамп відмовився потиснути руку Меркель.

Теги: Війна на Донбасі Дональд Трамп США Ангела Меркель Політика Мінські домовленості
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