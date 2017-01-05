Трамп може головувати у Радбезі ООН, – ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп у квітні отримає можливість головувати на засіданні Ради безпеки ООН, коли американська делегація займе крісло голови Радбезу ООН.

Про це повідомляє сайт UN Tribune, який себе позиціонує себе незалежним виданням новин і аналізу стану справ в ООН.

Ротація країн, які головують у Раді безпеки, відбувається в алфавітному порядку серед 15 членів Радбезу. Сполучені Штати не займали крісло голови протягом усього 2016 року, виконуючи останній раз належні головуванню функції в грудні 2015 року.

Під час головування кожної країни – члена Ради безпеки ООН, проводиться зустріч високого рівня, яку зазвичай очолює міністр закордонних справ або президент головуючої в Радбезі країни.

Чинний президент США Барак Обама двічі виконував функції голови Ради безпеки під час свого президентства. Перший раз у вересні 2009 року, коли він головував на зустрічі, присвяченій ядерному роззброєнню, і другий раз – у вересні 2014 року, коли він займав крісло голови засідання під час прийняття резолюції по боротьбі з міжнародним тероризмом.

Трамп минулого тижня негативно висловився про ООН, заявивши, що організація – це "просто клуб для зборів людей, спілкування та проведення гарного часу".

Також журналістам у Палм-Біч (штат Флорида) обраний президент сказав, що в ООН є величезний потенціал, який організація не використовує. "Коли ви бачили, щоб ООН вирішувала проблеми? Вони не вирішують. Вони створюють проблеми", – наголосив Трамп.

Тоді він заявив, що якщо ООН не буде використовувати свій потенціал, тоді існування організації стане марною тратою часу і грошей.

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Також видання зазначає, що обраний президент може скерувати сигнал ООН, що він не відвідуватиме засідання високого рівня, або не відправлятиме на це засідання Рекса Тіллерсона, якого він хоче бачити на посаді секретаря Державного департаменту США.

Крім того, наголошується, що під час президентства Джорджа Буша-молодшого, президент ніколи не головував на засіданні Ради безпеки ООН, і ніколи не скеровував секретаря Держдепартаменту. Єдиний раз, коли секретар Держдепартаменту під час президентства Буша відвідував засідання Ради безпеки ООН, стався в лютому 2003 року, коли Колін Пауелл виступив з неправдивими свідченнями, щоб виправдати вторгнення в Ірак.

Кандидатура Ніккі Хейлі, яку Трамп хоче бачити послом США при ООН, повинна бути затверджена в наступні кілька тижнів.