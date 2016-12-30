Трамп може скасувати санкції проти Росії, – АП Обами

Президент США Дональд Трамп може скасувати санкції проти Росії, накладені адміністрацією Барака Обами.

Про це повідомив чиновник в адміністрації США, пише Reuters.

За його словами, окрім скасування санкцій Трамп дозволить представникам російської розвідки повернуться до США. Чиновник переконаний, що Росія не зупиниться і продовжить робити спроби вплинути на інші країни.

"Ми віримо, що ці кроки (нові санкції, – 24) важливі, тому що Росія сама не зупиниться. У нас є всі підстави вважати, що вона буде і далі намагатися впливати на демократичні вибори в інших країнах, включаючи країни союзників у Європі", – зазначив представник адміністрації Обами.

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Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.



За словами радника нового президента США Келіенн Конвей, Барак Обама хоче загнати Дональда Трампа у глухий кут та обмежити свободу дій 45-го президента США після вступу на посаду.