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Трамп навряд чи буде особисто займатися Україною, – експерт

23:03, 17 січня 372 Читать новость на русском
Це буде сфера або майбутнього віце-президента, або Держсекретаря
Це буде сфера або майбутнього віце-президента, або Держсекретаря / 24 канал

На думку директора Центру суспільних відносин Євгена Магди, одна з цілей візиту віце-президента Джо Байдена – проведення для українського керівництва політичних консультацій з приводу нової адміністрації США.

Про він розповів у коментарі для сайту "24", додавши, що особисто новий президент США навряд чи займатиметься Україною.

Дональд Трамп навряд чи буде безпосередньо займатися Україною. Швидше за все, це буде сфера або майбутнього віце-президента Майка Спенса, або Держсекретаря Рекса Тіллерсона. Байден як людина, яка їх добре знає, провів такий діалог,
– зазначив Магда.

Що стосується скасування Вашингтоном антиросійських санкцій через анексію Криму і військову агресію проти України на Донбасі, то, зауважує експерт, позиція Байдена для України в цьому питанні позитивна – санкції повинні тривати, поки Росія повністю не виконає свої зобов'язання за Мінськими домовленостями.

"Київ зумів переконати Вашингтон і Брюссель, що лише виконання Росією повністю Мінських домовленостей передбачає зняття санкцій", – підкреслює Євген Магда.

За його словами, антиросійські санкції накладені свого часу рішенням президента Барака Обами. Є санкції, за які проголосував у цілому Конгрес.

Звичайно, що Трамп може скасувати рішення Обами. Але сумнівно, що це відбудеться в перші сто днів його президентства. Тема санкцій залишається на порядку денному, в тому числі й американсько-російських відносин,
– наголошує політолог.

Що стосується фінансової допомоги, то, вважає Магда, вона не стане меншою. США, як і раніше, підтримуватимуть Україну, оскільки зараз республіканці контролюють обидві палати Конгресу і відтепер – президентську посаду. А от надання зброї Україні залишається під питанням.

"Оборонне і летальне озброєння – це предмет серйозного політичного процесу. Республіканці до цієї теми, коли були в опозиції до Обами, ставилися більш радикально. Але точка зору часто визначається місцем сидіння. Наступальне летальне озброєння у будь-якому випадку ми не отримаємо. Але шанси на отримання оборонного летального озброєння є", – говорить Магда.

Нагадаємо, 16 січня в Києві з офіційним візитом перебував віце-президент США Джозеф Байден. Як заявив Байден під час спільного брифінгу з президентом Петром Порошенком, санкції проти Росії повинні зберігатися до виконання Мінських угод і повернення Україні Криму.

Більш детально про візит Байдена читайте в матеріалі: Візит американського гостя: з чим і чому приїхав до Києва віце-президент США

Теги: Україна Політика Дональд Трамп Петро Порошенко Війна на Донбасі Анексія Криму Санкції
Джерело: 24 канал
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